Manavgat’ta yangın afetinden etkilenen vatandaşların evlerinin kura çekimi yapıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bakır, Manavgat’ta 900 konutun yapımının hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, "Bugün yerinde üretemediğimiz 297 adet konut için kura çekimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Cumhuriyet Tarihinin en büyük yangınında evleri yanan vatandaşlar için yapılan konutlar, hak sahiplerine Manavgat Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonunda çekilen kura ile evleri teslim edildi.

28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat’ta yaşanan Cumhuriyet Tarihinin en büyük orman yangınının yaraları sarılmaya devam ediyor. Evi yanan vatandaşlardan yanan evinin bulunduğu yerde ev yapılmasında engel olmayan bir çok vatandaş daha önce evlerine kavuşurken, kendi yerinde yapım imkanı olmayan vatandaşlar için belirlenen konut yanında yapılan evlerin hak sahipleri çekilen kura ile belirlendi.

"900 konutun yapımı devam ediyor"

Kura çekiminde açılış konuşmasını yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bakır “Bugün buraya daha önce söz verdiğimiz gibi konutları sunmak için geldik. İnşallah sonucu da hayırlı olur. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak ülkemizde afetlere karşı birçok yerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konforlu konutları insanlarımıza ulaştırmaya gayret sarf ediyoruz. Sizleri de inşallah bugün konutlarınıza kavuşturmuş olacağız. Öncelikle AFAD ve bakanlığımız olarak hak sahibi olan vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Bugün kurasını gerçekleştireceğimiz konutları ve toplu alanları vatandaşlarımız için bu sebeple gerçekleştirdik. Şu anda 900 tane toplam konutumuzun yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün yerinde üretemediğimiz 297 adet konut için kura çekimi gerçekleştireceğiz. Daha önce yerinde ürettiğimiz yani insanların kendi parselleri üzerinde ürettiğimiz 193 konutu peyder pey vatandaşlarımıza teslim etmiştik. Fakat bu toplu alanlardaki konutların hangi vatandaşımıza isabet edeceğini, hangi vatandaşımıza konuttan faydalanacağını bugün vekillerimiz ve valimizle birlikte kura çekilişi ile tespit edeceğiz. 297 konutun 150 tanesini önümüzdeki hafta başlamak üzere teslim etmeye başlayacağız. İnşallah sizleri yeni yuvalarınıza kısa sürede kavuşturacağız” dedi.

"Yapacak gücü var"

Yangın sürecinde Manavgat’ta yangın ekipleri ve vatandaşlarla birlikte yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten AK Parti Milletvekili Kemal Çelik “O günleri hep birlikte yaşadık. Yangının ardından evi yanan vatandaşlara evlerinin 1 yıl içerisinde tamamlanarak teslim edileceğini söylediğimizde bu söylemlerimizin asılsız olduğunu iddia edenler oldu. Ama bugün yaşadıklarımız bir kez daha gösterdi ki AK Parti’nin söyleyecek sözü de var, yapacak gücü de var” dedi.

AK Parti Milletvekili Tuğba Vural Çokal, İbrahim Aydın ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaşananların bir daha yaşanmaması dilekleriyle evlerin hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Antalya Valisi ve Milletvekilleri Manavgat 2. Noteri nezaretinde çektikleri kuralarla hak sahiplerini belirledi.

Manavgat Gençlik ve Spor Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kura çekimine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bakır, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuğba Vural Çokal, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş ilçe protokolü, oda başkanları, siyasiler ve hak sahipleri katıldı.