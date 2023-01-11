Manavgat yangınında eşini ölüme terk etmedi, 19 günde evine kavuştu

Manavgat ilçesi Karaöz Mahallesi’nde yangından zarar gören evlerinin sağlam kalan bir odasında yaşamaya başlayan 82 yaşındaki İbrahim Deniz ve 72 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz’in durumu, bölgede incelemeler yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un dikkatini çekmişti. Yaşlı çifti ziyaret eden Bakan Kurum, yeni ev yapılması talimatı verdi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşlı çift, 19 günde tamamlanan evlerine 21. günde taşındı. Yöresel mimariye uygun olarak yapılan ev, yatağa bağımlı yaşayan Ayşe Deniz’in durumu da düşünülerek projelendirildi. Yaşlı çift, yeni evlerinde mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. İbrahim Deniz, kırdığı odunları eşinin de bulunduğu odadaki sobada ısınmak için yakıyor. Havaların soğuk olması nedeniyle bahçe, mutfak ve salonda zaman geçiren İbrahim Deniz, bir an olsun eşini yalnız bırakmıyor.

"Eşimin üstüne kapandım"

Olay anını hala ilk günkü gibi anlatan İbrahim Deniz, "Sabah erken saatte kalktım, yeğenim ’Yangın var’ dedi. Ama yangınla aramızda çok mesafe vardı. Saniyede her yer yandı. Hemen koştum eşimin yanına, evden çıkarmaya çalıştım. Ama sıkıştım. Eşim bana, ’Git kendini kurtar, ben ölürsem öleyim’ dedi. Eşimin üstüne kapandım, onu bırakıp gidemezdim. ’Sen ölürsen ben de öleyim’ dedim. Herkes gitmiş, bir ikimiz kalmışız eşimle. Biz severek evlendik. ’Amca amca’ diye seslenen oldu. Beni çıkarmak istedi ama eşimin de olduğunu onu bırakamayacağımı söyledim. Eşimi kucakladı, doğru hastaneye götürdü. Hayat arkadaşımı bırakmadım. Eşimi bırakamazdım, ölürsek birlikte ölürdük" dedi.

"Duygulandım"

Bakan Kurum’un sosyal medya hesabından, "O, yangında eşini bırakmadı, biz de bundan sonra onları bırakmayız" cümlesiyle paylaştığı videoyu izleyen Deniz, "Videoyu izleyince dünyalar benim oldu, çok mutlu oldum. O sözleri beni sevindirdi. Görüntüleri izledim neredeyse ağlayacaktım. Onu görünce duygulandım. Ona Allah güç kuvvet versin. Allah ona muratlık versin. Manavgat’ta onu herkes seviyor. Canının sağlığını isterim, bana bir ev yapıverdi. Gelsin ara sıra bizi ziyaret etsin yeter. İşleri yoğun ondan gelemiyordur, yoksa gelir" ifadelerine yer verdi.

"Canımı istesin vereyim, benim oğlumdur o"

İbrahim Deniz, yangının ikinci gününde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un mahalleye geldiğini hatırlatarak, "Biz de yanmayan bir odadaydık, bizim yanımıza da geldi. Eşime bir baktı, ’Teyze burada olmaz, size yeni ev yapalım’ dedi. Biz de atalarımızdan hatıra, yıktırmayacağımızı söyledik. Gösterdiğimiz bu yere ertesi gün inşaat çalışmaları başladı. 19 günde geceli gündüzlü ekipler çalışarak evimizi yaptı. Murat Kurum’un sayesinde yapıldı. Benim oğlum yok ama o benim manevi oğlum. Canımı istesin şimdi veririm, hiç esirgemem. Onu çok seviyorum, gördüğün an dünyalar benim oluyor. Yeni evime girdim 70 yaşına indim, gençleştim. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanım ve oğlumun sayesinde" diye konuştu.

"Dili tatlıdır"

72 yaşındaki Ayşe Deniz, "Yeni evim çok güzel. Yapan da güzel yaptıran da güzel. Adını tam bilemezdim ama tatlı dillim diye bilirim. Dili çok tatlıdır. Çok selamlar ona. Doktora gitmekte zorlanıyorum. Evimizi yaptı, hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.