Mamak’taki buz pateni salonu hizmete açıldı

Mamak Belediyesi, uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşasını yaptığı buz pateni pistinin kapılarını ziyaretçilerine açtı. Şehit İsmail Kılıç Polis Merkezi Amirliği’nin yanına kurulan, buz paten pisti Mamaklılar için yeni bir aktivite alanı oldu.

Mamak Belediyesi, uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşasını yaptığı buz pateni pistinin kapılarını ziyaretçilerine açtı. Hizmete giren tesisin ilk ziyaretçileri Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk kez buz pateni ile tanışan çocuklar ve yetişkinler heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı. Şehit İsmail Kılıç Polis Merkezi Amirliği’nin yanına kurulan, buz paten pisti Mamaklılar için yeni bir aktivite alanı oldu. Mamaklıların buz pateni keyfini ve heyecanını yaşamak için artık başka ilçelere gitmelerine gerek kalmadığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “420 metrekarelik alana inşası yapılan ve 150 kişilik tribünü bulunan tesisimizin pisti, sentetik değil doğal buzdan yapıldı. Bu özelliğiyle de uluslararası standartlarına sahip. Her seansta onlarca kişinin faydalanabileceği tesiste vatandaşlarımız patenlerini buradan temin edebilecekler. Söz verdik daha fazlasını yaptık” dedi.