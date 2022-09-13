Maltepe’den Pakistan’a yardım tırı ve kamyonları dualarla gönderildi

Maltepe’den sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a içerisinde gıda ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 1 tır, 3 yardım kamyonu dualar eşiğinde yola çıktı.

Pakistan’da yaşanan sel felaketi sonrası İstanbul Valiliği tarafından organize edilen yardım kampanyası çerçevesinde Maltepe Belediyesi ve Maltepe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 1 tır, 3 yardım kamyonu yola çıktı. Gıda ve yaşam malzemelerinin bulunduğu araçlar dualar eşliğinde gönderildi. Tırları uğurlamaya Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katılım sağladı.

“Pakistan’da yardıma ihtiyacı olan insanlar var”

Yürütülen çalışmaya ilişkin konuşan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, “Pakistan’da büyük bir sel felaketi yaşandı. Orada yaşayan bazı insanlar hayatını kaybetti. Şu anda da yardıma ihtiyacı olan insanlar bulunmakta. Bizde ülkemizdeki bütün kurumlar ve hayırseverler olarak yardım yapıyoruz. Bugün, bizlerde Maltepe’de 2 bin koli yardım kolisi gönderiyoruz. Bunun bin kolisi kaymakamlık olarak bizler, hayırseverlerden karşılıyoruz. Diğer bin kolisini de belediyemiz hazırladı. Ben burada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Anadolu insanı, dara düşenlere yardım elini uzatmıştır”

Tırları uğurlamaya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi Anadolu insanı, dara düşenlere yardım elini uzatmıştır. Pakistan’da yaşanan durum sonrası Türk insanı ne kadar yardımsever olduğunu göstermiştir” dedi.