banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Kazakistan devlet televizyonunda...
Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Kazakistan devlet televizyonunda...
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de

Maltepe’de engelli bireyler kahvaltıda bir araya geldi

Maltepe’de down sendromlular, engelli bireyler ve aileleri kahvaltı programında buluştu. Programda engelli ve down sendromlu bireyler palyaço etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Başkan Ali Kılıç da kahvaltı programına katılım gösterdi.

Haberde İnsan 10.12.2021, 13:21
Maltepe’de engelli bireyler kahvaltıda bir araya geldi

Maltepe’de down sendromlular, engelli bireyler ve aileleri kahvaltı programında buluştu. Programda engelli ve down sendromlu bireyler palyaço etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Başkan Ali Kılıç da kahvaltı programına katılım gösterdi.

Maltepe Belediye’sinin ev sahipliğinde Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Başkan Ali Kılıç ile kahvaltı organizasyonunda buluştu. Programa; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, down sendromlu ve engelli bireyler ile aileleri katıldı. Kahvaltıyla başlayan organizasyon eğlenceli anlara sahne oldu. Müzik dinletisi ile eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler, danslarıyla renkli anlar yaşattı. Minik öğrenciler buluşmaya renk katan palyaçolar ile doyasıya eğlendi.

“Neredeyse Avrupa’nın en büyük rehabilitasyon merkezlerinden birinden hizmet alıyorsunuz”

Program hakkında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bahadır Erdoğdu’da, geldiğimiz günden beri temel bir amacımız vardı. Maltepe Belediyesi’nin tesislerinin Maltepe Belediyesi’nin işletmesi gerekir diye yola çıktık. Önce Yalçın Kızılay spor tesisimizi kurtardık. Biliyorsunuz orada yeni bir fitness merkezimiz açıldı. Çok güzel modern aletlerle çeşitli aktiviteleri hayata geçirebiliyoruz. Plates derslerimiz ve başında çok değerli bir hocamız var. Bahadır Erdoğdu’daki sorunları bir bütün olarak ele aldık. Zaman zaman ufak tefek aksaklıklar oldu ama hiçbir zaman belediye başkanı olarak çalışma arkadaşlarım ve orada çalışan arkadaşlarım size karşı asla bir önyargı olması söz konusu değil. Bütün samimiyetimle söylüyorum, hepinizi büyük ailemizin bir parçası olarak gördük. Sadece Maltepe olarak bakmadık, biraz önce masada otururken bir kardeşimle konuştuk, Pendik’ten buraya geliyoruz dedi. Burasını kendi evimiz, yuvamız olarak görüyoruz dedi. Benim de hayalimdeki hedefimdeki Bahadır Erdoğdu’nun çalışma çerçevesi böyle olmalı diye düşündüğüm için dedik ki ’biz burada ne gerekli gözüküyorsa yapalım’. Çok değerli hocalarımız var yaklaşık 4 bin 200, 4 bin 300 metrekare kapalı alanımız var. Bir o kadar da açık alanımız var. Neredeyse Avrupa’nın en büyük rehabilitasyon merkezlerinden bir tanesinden hizmet alıyorsunuz.” dedi.

“Bize düşen bu engelleri ortadan kaldırabilmektir”

Başkan Kılıç, “Pandemi koşullarında engelli kardeşlerimize hizmet götürmek kolay olmuyor takdir edersiniz ki sizler de zorlanıyorsunuz. Ama biz elimizden geldiğince bu süreç içerisinde deneyimli kadromuzla size hizmetin en iyisini verme noktasında çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece orayla da bağlı kalmadık. Üreten engelliler merkezimiz var. Yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda engelli kardeşlerimiz ufak tefek işler yaparak, kolye, boncuk, sabun, ev işleri yapıyorlar. Ufak tefek paralar kazandıklarında bu gençlerimizin mutlu olduğunu görüyorum. Çünkü biz toplumda şöyle bakıyoruz; eğer engelliyse acıma duygusuyla bakıyoruz. Acıma duygusu bir zaman sonra biter. Ama engelliyi engelli olarak kabul edip, onun önündeki engelleri ortadan kaldırdığımızda çok güzel şeyler yapmış olacağız. Çünkü bu kardeşlerimizin önüne ya yasalarımız ya yöneticilerimiz engel koyuyor. Dolayısıyla bize düşen bu engelleri ortadan kaldırabilmektir.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8