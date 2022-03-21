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Maltepe’de anne, 3 çocuğunu bırakıp komşusu ile kaçtı

Maltepe’de 3 çocuk annesi, eşini ve çocuklarını bırakıp komşusu ile Kütahya’ya kaçtı. Annesinin kaçmasına dayanamayan 15 yaşındaki kızı bileğini kesip intihara teşebbüs etti. 3 çocuğuyla otele sığınan baba, sıcak bir yuvalarının olmasını istediğini söyledi.

Haberde İnsan 21.03.2022, 11:05
Maltepe’de anne, 3 çocuğunu bırakıp komşusu ile kaçtı

Maltepe’de 3 çocuk annesi, eşini ve çocuklarını bırakıp komşusu ile Kütahya’ya kaçtı. Annesinin kaçmasına dayanamayan 15 yaşındaki kızı bileğini kesip intihara teşebbüs etti. 3 çocuğuyla otele sığınan baba, sıcak bir yuvalarının olmasını istediğini söyledi.

Maltepe’de yaşayan 3 çocuk annesi Z. A. komşusu ile Kütahya’ya kaçtı. Giderken yanına 6 ve 8 yaşındaki 2 küçük çocuğunu da alan anne, bir süre sonra çocukları istemediğini, yuvaya ya da sokağa atacağını söyleyerek baba Şaban A. ile iletişime geçti. Çocuklarının sokağa atılacağından korkan baba Kütahya’ya gidip çocuklarını aldı. Annesinin kaçmasına dayanamayan 15 yaşındaki D. A. parfüm şişesini kırıp sol bileğini kesti. 2 gün yoğun bakımda kalan kıza ve ailesine, Maltepe Kaymakamı Sosyal Yardımlaşma Vakfı sahip çıktı. Kaldıkları evde su, elektrik ve gazın kesik olması nedeniyle Kartal’da bir otele yerleştirildi. Kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan baba Şaban A. çocuklarını yalnız bırakmamak için işinden ayrıldı. Sıcak bir yuva isteyen baba evlatlarından ayrılmak istemiyor.

“Evlatlarımın yurda verilmesini istemiyorum. Kanatlarımın altında olmalarını istiyorum”

Çocuklarının, Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmesini istemeyen ve tek isteğinin sıcak bir yuva olduğunu söyleyen baba Şaban A., "Bundan yaklaşık 6 ay önce müstakil bir evde oturuyorduk. Eşim ev sahibi ile kavga ettiği için başka bir yere taşındık. Eşim, 2 çocuğumu alıp komşumuz ile kaçtı. Sonra beni arayıp çocukları almamı, eğer almazsam sokağa atacağını söyledi. 8 yaşındaki kızım anlattı orada şiddet gördüğünü. Çocuklarıma sahip çıkmaya çalışıyorum. Gözüm arkada kaldığı için işe de gidemiyorum. Eski oturduğum yer soğuktu, elektrik ve su kesikti. Bir baba olarak evlatlarımın yurda verilmesini istemiyorum. Çocuklarımın okula gitmesini, kanatlarımın altında olmalarını istiyorum. Allah razı olsun Bülent Bey’den ve Kaymakamımızdan. Hayırseverlerden sıcak bir yuva istiyorum" şeklinde konuştu.

“Biz istiyoruz ki bu yavrularımız babalarından ayrılmasın”

Maltepe Kaymakamı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Bülent Gürpınar, "Bu ailemizin sıkıntılı haberini aldık. Anneleri 3 yavrusunu terk etmiş. 15 yaşındaki kızımız intihara kalkışmış. Kendisi 3 gün yoğun bakımda yattı. Maltepe Kaymakamı Sayın Bahri Tiryaki’nin bizleri görevlendirmesi sonucunda ailemize ulaştık. Ailemizi otele getirdik. Şimdilik sıcak yuvaları olsun diye. Çünkü kaldıkları evde elektrik, su, doğal gaz hiçbir şey yoktu. Babaları çocuklara bakamayacağını söyledi. Sosyal Politikalar Bakanlığımızın Maltepe’deki müdürlüğü ile diyaloğa girdik ve onlar da incelemelerde bulundu. Şu anda prosedürler uygulanıyor. Yaklaşık bir hafta içinde İnşallah çocuklarımızı Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştireceğiz. Ama biz istiyoruz ki bu yavrularımız babalarından ayrılmasın. Sizlerin aracılığıyla ile belki bir iş adamı çıkıp bu ailemize bir sıcak ev sıcak aş verirler. Allah sizlerden razı olsun sesimizi duyurduğunuz için” dedi.

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