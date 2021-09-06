Mali’de köylülerin temiz su kuyusu sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşayan Uludağ ailesinin bağışı ile Mali’nin Segou şehrine 253 kilometre uzaklıkta bulunan Gradowere köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan ‘Uludağ Ailesi Simav’ adıyla temiz su kuyusu açıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Mali’nin Segou şehrine bağlı olan 500 kişinin yaşadığı 50 hanelik Gradowere köyünde, keson sondaj metoduyla içme ve hayvancılık amacıyla temiz su kuyusu açıldı. Simavlı Uludağ ailesinin yaptığı bağış ile açılan kuyunun başında toplanan köylüler, suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Su kuyusunun açılış konuşmasını yapan İHH İnsani Yardım Vakfı görevlisi, bağışta bulunan Uludağ ailesine teşekkür ederek, “Hayır sahiplerinden Allah razı olsun” dedi.