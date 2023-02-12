Malezyalı doktor ve sağlık çalışanları, afet bölgesine gidiyor

Malezya Silahlı Kuvvetlerinde görevli 70’i doktor 106 sağlık çalışanı, afet bölgesinde 24 saat aralıksız ameliyat ve tedavi hizmeti verecek sahra hastanesi kurmak için İstanbul’dan Gaziantep’e doğru yola çıktı.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Malezya ordusunda görevli 70’i doktor 106 sağlık çalışanı, afet bölgesinde 24 saat aralıksız ameliyat ve tedavi hizmeti verecek sahra hastanesi kurmak için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Gaziantep’e doğru yola çıktı.

Malezya Hükümeti, 75 kişilik uzman Özel Afet Yardım ve Kurtarma Ekibi’ni (SMART) depremin yaşandığı ilk gün afet bölgesine göndermişti. Bugün İstanbul’dan Gaziantep’e doğru yola çıkan Malezya ordusunda görevli 70’i doktor 106 sağlık çalışanı, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracak. Malezya sağlık kafilesinde yer alan cerrahlar, göz ve çocuk doktorlarının deprem bölgesinde 6 hafta boyunca, 24 saat aralıksız ameliyat ve tedavi hizmeti verecek. Afet bölgesine gidecek kafileyi ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sorumlu Vali Yardımcısı Halil Avşar uğurlardı.

“Türk kardeşlerimizin yanındayız”

Malezya’nın İstanbul Başkonsolosu Tengku Mohd Dzaraif bin Raja Abdul Kadir, “Haberi duyduğumuzda çok üzüldük. Türk kardeşlerimizin yanındayız, elimizden ne gelirse yapmaya hazırız, yapıyoruz. Malezya devleti birçok ekipmanı Türkiye’ye yolladı. İlk etapta 70 kişilik bir ekip Gaziantep’e ulaştı, orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün, Malezya Silahlı Kuvvetlerinden medikal personeller burada. Afet bölgesine ulaştırmak üzere sahra hastanesi kuracaklar” dedi.

“Amacımız, depremden etkilenen insanlara sağlık açısından yardımda bulunmak”

Malezya Silahlı Kuvvetleri Sağlık Servisi Genel Direktörü Korgeneral Dr. Zulkeffeli Bin Mat Jusoh, "Buraya gelmemizin amacı depremden etkilenen insanlara sağlık açısından yardımda bulunmak. Öncelikli hedefimiz Adıyaman’da TİP-2 ve belki TİP-3’e varabilen sahra hastanesi kurmak" şeklinde konuştu.