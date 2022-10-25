Malatyalı ’Şoför Nebahat’ erkeklere taş çıkartıyor

Battalgazi ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Pınar Akgün "kadından şoför olmaz " söylemlerine aldırmayarak yaklaşık 10 yıldır kent trafiğinde direksiyon sallıyor. Küçük yaşlarda itibaren çok istediği şoför olma hayalini önce araç kiralayarak ardından ise hem araç hem de hat satın alarak gerçekleştiren Malatya’nın tek kadın servis şoförü Pınar Akgün sabahın ilk ışıklarıyla direksiyon başına geçerek evlerinde aldığı işçileri çalıştıkları Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıyor.

"Yapamazsın dediler hırs ettim başardım"

Küçük yaşlardan itibaren şoför olmak istediğini kaydeden Akgün," 10 yıldır servis şoförlüğü yapıyorum. Mesleğe küçüklükten buyana merakım vardı. Çevremdekiler yapamazsın diyerek dalga geçerlerdi çok fazla alay konusu oldum ama hırs yaptım belediye otobüslerine binerken sürücülerin ayaklarını takip ederdim. Zamanla şoförlüğü öğrendim bir süre şoför olarak çalıştıktan sonra biriktirdiğim para ile önce aracımı daha sonra ise hat satın alarak kendi işimi yapmaya başladım" dedi

"Çok güzel tepkiler alıyorum"

Sabah erken saatlerde direksiyon başına geçerek işçileri çalıştıkları fabrikalara ulaştırdığını belirten Akgün, "İsteyen her bayan servis şoförlüğü yapabilir. Çevremdeki bazı bayan arkadaşların da şoförlük yapma hevesi var. Onlara da yardımcı oluyorum, taşıdığım işçilerin tamamı bayan ben de bayan olduğum için işçiler içinde bir rahatlık olurken, erkek sürücülerden de olumlu tepkiler alıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bize örnek oluyor"

Pınar Akgün’ü örnek aldığını ifade eden işçilerde Nurgül Yaman ise " Sekiz yıldır beraber çalışıyoruz. Servis şoförünün bayan olması bizim için bir rahatlık. Bayanlar genel olarak Pınar Akgün’ü hemcins olması nedeniyle daha çok tercih ediyor ve bayanlara örnek oluyor. Kendisini kıskanıyorum. şu anki hedeflerimden biri servis şoförü olmak" ifadelerine yer verdi

"Pınar Akgün bizim gururumuz"

Pınar Akgün’ün sıfırdan başlayarak bugünlere geldiğine dikkat çeken Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce de " Pınar ablamız her zaman taktir ettiğimiz mesleğini severek yapan servisçilik mesleğine değer katan odamızın gururudur. Ablamız sıfırdan bu işe başladı önce plaka kiraladı daha sona kazandığı helal parası ile aracını ve plakasını satın aldı. Ablamızın Türkiye’de bir örneğinin bulunduğunu sanmıyorum kendisini kutluyor ve her daim yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu