Malatya’dan 80. saatte gelen sevindirici haber

Kahramanmaraş merkezli depremin 4.gününde bölgeden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da 80.saatte yıkılan 6 katlı Afan apartmanını enkazından Nazime Şahinoğlu sağ olarak kurtarıldı

Ekipler, Zaviye Mahallesi Afan apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. 6 katlı binanın enkazından ses gelmesi üzerine Adıyaman, İstanbul’dan gelen ve Malatya’daki ekipler bu bölgeye yoğunlaştı. Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla gönüllüler Şahinoğlu’nu enkazdan sağ olarak çıkardı. İlk müdahalesi ise hazır bekletilen UMKE ekiplerince yapılarak Şahinoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı binada 17 yaşındaki Büşra İnal isimli bir kızın daha kurtarılmasına çalışılıyor