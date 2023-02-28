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Malatya’daki son depremde hayatını kaybeden Bedih Kış memleketi Bitlis’te toprağa verildi
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Bedih Kış, memleketi Bitlis’te aile kabristanda toprağa verildi.
Haberde İnsan 28.02.2023, 23:04
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Bedih Kış, memleketi Bitlis’te aile kabristanda toprağa verildi.
Malatya’da eşyalarını almak için 5 katlı Buhara Apartmanı’na giren Bedih Kış (29), meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kaldı. Yaklaşık 22 saat sonra Kış’ın cansız bedenine ulaşıldı. Karayoluyla Malatya’dan Bitlis’in Ahlat ilçesine getirilen Bedih Kış’ın cenazesi Ahlat’taki Abdurrahman Gazi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.