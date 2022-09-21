Malatya’daki bu mağaraya kimse giremiyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bin 750 rakım yükseklikte bulunan halk arasında ‘korku mağarası’ adı verilen 80 metre derinliğindeki mağara korkutuyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi bin 750 rakım yükseklikte bulunan bölge halkının içerisinde yaşayan çeşitli yırtıcı yabani hayvanlar nedeniyle ‘‘korku mağarası’ adını verdikleri mağaraya kimse giremiyor. Kurt, tilki, kirpi, yarasa gibi bir çok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yaptığı ileri sürülen yaklaşık üç kilometre zorlu bir yolcuğunun ardından ulaşıla bilinen mağaranın dibini ise bugüne kadar gören olmamış.

“Sarp arazi koşulları nedeniyle ulaşım çok zor”

Mağaranın karstik özelliğinin de bulunduğunu kaydeden bölgede turist rehberliği yapan Kemal Kurt” Mağaraya üç kilometre zorlu bir yolculuğunun ardından ulaşılıyor. Bölge halkının korku mağarası adını verdiği mağara 80 metre derinliğinde. Dar bir girişten sonra iki büyük galerisi olan mağarada çeşitli yaban hayvanları yaşıyor.” dedi

“ Bölge halkı korkudan ziyaret edemiyor”

Mağaradaki gizem ve yabani hayvanlardan dolayı vatandaşların ziyaret etmekte korktuğunu kaydeden Kurt, “ Mağaraya girdiğinizde kurt, tilki, kirpi, dağ keçisi ve yarasa gibi çeşitli yaban hayvanları ile karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda vatandaşlar bölgeyi ziyaret etmekten korkuyor. Ulaşımı bölgedeki sarp yapı nedeniyle oldukça zor olan mağaranın turizme kazandırılabilir. Bu yapılabilirse ilçemiz için önemli bir nokta olabilecek bir mağara ” diye konuştu