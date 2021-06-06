Malatya’da normalleşme sonrasında düğün salonları hazır

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan düğün salonlarının 15 Haziran itibariyle tekrar açılması beklenirken, düğün salonu sahipleri gerekli tüm hazırlıkları yaptı. Korona virüs pandemisinin azalmasıyla kademeli olarak normalleşmeye geçilmesinden, uzun süredir kapalı olan işletmelerde hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada düğün salonları için "Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren, düğün salonları ise, 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır" açıklaması ile düğün salonlarında hazırlıklar başladı.

"Düğünlerimizde yemek kültürü var"

Malatya’da düğün salonu işletme sahibi Yusuf Bayındır, Malatya’da düğünlerde yemek kültürü olduğuna dikkat çekerek, “Düğün sektöründe 10 yıldır bu işle ilgileniyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası açıklamasına göre 1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşmeler başladı. Malatya’mızda yemek kültürü farklı bir şekilde ilerliyor. Düğün kültürü Malatya’da farklı. Düğünler genelde yemekli oluyor. Salonumuzda ağırlıklı yemekli düğünler oluyor. Eğlence ağırlıklı oluyor. Malatya’da kapalı alanlarda 100 kişilik sınırlama getirildi. 100 kişilik sınırlandırma düğünlerimizin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ondan dolayı bizler de 15 Haziran’ı bekliyoruz. İnşallah yemekler serbest olacak” dedi.

"15 ay boyunca kapalı kaldık çok zorlandık"

15 ay boyunca düğün salonlarının kapalı kaldığını ifade eden Bayındır, “Ufak tefek destekler oldu ama işletmelerimiz kira ödemelerimiz sigorta işçi ödemelerimiz olduğu için hiçbir şekilde faydalanamadık. İşletmemizin sigortası Bağ Kur ertelenmedi. Bu nedenle 15 ay boyunca çok büyük zorluklar geçirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasında bizler ümitliyiz. İnşallah 1 Temmuz’dan sonra net açılırsak işlerimiz düzene girecektir. İnsanlarımız biraz tedirgin 1 Temmuz’da açılacak mı açılmayacak mı diye merak ediyorlar. Şu an bir yoğunluk yok. Korona virüs salgını nedeniyle bizim düğün salonumuzda dezenfekte ettik ve açılmayı bekliyoruz” diye konuştu.