Malatya’da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Malatya’da vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek depremden etkilenenler için dua etti.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (SAV) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve buradan da ’huzur-u ilahiye’ yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da dua ve ibadetle idrak edildi. Kandil münasebetiyle Malatya İl Müftülüğü tarafından Kernek Karagözlüler Camii’nde program düzenlendi. Camilere akın eden Malatyalılar, namaz ve deprem felaketinden etkilenenler için dua etti. Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif okundu, vatandaşlar saf tutup namaz kıldı.

Hakkari İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar ve deprem bölgelerinde görev yapanlara ise kolaylıklar diledi. Gecede ellerini semaya açan vatandaşlar bol bol dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.