Malatya’da ilk teravih namazı çadırda kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya’da ilk teravih namazı çadırlarda kılındı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Malatya’da da ilk teravih namazı kılındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya’da kentin muhtelif noktalarında İl Müftülüğü tarafından oluşturulan çadırlarda ilk teravih namazı kılınırken, okunan Kur’an-ı Kerim ardından eller semaya açılarak depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

“Deprem nedeniyle Ramazan’ı buruk bir şekilde idrak ediyoruz”

Namaz öncesi kısa bir açıklama yapan Yeşilyurt İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak deprem nedeniyle Ramazan ayını buruk idrak edildiğini kaydederek, "Yeşilyurt İlçe Müftülüğü olarak ilçe genelinde 25 mescit çadır kurduk inşallah bu çadırlarda ramazan ayını ihya edeceğiz. Çadırlarımızdan biri de şuan içerisinde bulunduğumuz Şeker Fabrikası yerleşkesindeki çadır kentteki çadırımız Van Valiliği tarafından kuruldu 350 kişilik hem erkekler hem de bayanlar için namaz kılma bölümleri oluşturulmuş durumda. İlçemiz genelinde müsait olan camilerimizin tamamı açık müsait olmayan camilerimizin yanında mescit çadırları kurarak teravihlerimizi kılacağız huzurlu bereketli bir ramazan geçirmeyi Mevlamızdan diliyorum” diye konuştu