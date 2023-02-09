Malatya’da dördüncü günde umutlar yeniden yeşerdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Malatya’dan güzel haberler geldi.

Malatya’da depremin dördüncü gününde çalışmalarını sürdüren Muş Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) enkaz altında kalan bir kişiyi canlı kurtardı. Depremin ilk gününde bölgeye sevk edilen ekipler, otel enkazında yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda 40 yaşındaki Serhat Özdemir’i depremin dördüncü gününde sağ olarak kurtardı.