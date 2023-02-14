Malatya’da depremzedeler için çadır kentler oluşturuluyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde evleri yıkılan Malatya’daki vatandaşlar çadır kentlere yerleştiriliyor.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Malatya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı etkileyen deprem Malatya’da 154 bina yıkılırken, 2 bin 977 binada ise ağır hasar oluştu. Evlerine giremeyen binlerce depremden etkilenen vatandaşlar AFAD koordinasyonunda kent merkezinde birçok noktada oluşturan çadır kentlere yerleştiriliyor. Isınma ve yemek hizmetlerinin de sunulduğu çadır kentlere her geçen gün yenileri eklenirken, sahra eczanesinin bulunduğu bazı bölgelerde binlerce kişiye ücretsiz ilaç hizmeti veriliyor.