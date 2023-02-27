Malatya’da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kuruluyor

Malatya’da İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesinde AFAD öncülüğünde 10 bin 500 kişinin kalacağı konteyner kent kuruluyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya’da depremzedeler için konteyner kent kurulumu sürüyor. 190 bin metrekarelik Malatya İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesinde 230 işçi, 110 iş makinasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Alana 2 bin 100 konteynerin kurulması ve 10 bin 500 kişinin yerleştirilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık konteyner kent alanını ziyaret etti. Bakan Özer ile Milletvekili Çalık, AFAD koordinesinde konteyner kurulumunu gerçekleştiren firma yöneticileri ve Van Valisi Ozan Balcı ile görüştü.