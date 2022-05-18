Maket tutkunu Aliağalı Devrim Baran Gündüz Türkiye 1.’si oldu

Devrim Baran Gündüz (18), modelciliğe çok küçük yaşlarda babası sayesinde ilgi duymaya başladı. Babasının kendisine verdiği parçaları birleştirerek modelciliğe heveslenmeye başlayan Gündüz, evinin bir köşesini model yapımı için atölyeye çevirdi. Uçak, gemi ve otomobile kadar birçok modelleme yapan Gündüz, katıldığı yarışmalardan da derecelerle dönerek Aliağa’nın gururu oldu.

“Modelcilik yapboz gibi değildir”

Modelciliğin bağımlılıktan ziyade insanı geliştiren bir sanat olduğunu ifade eden Gündüz, “Modelcilikte beyin ve göz koordinasyonunu sağlayarak ince hesaplar yapmak zorundasınızdır. Modelcilik yapboz gibi değildir. Boyasından macununa kadar özenle çalışıp ürünün birebir aynısını yapmalısınız” dedi.

“İngiliz Cutty Sark gemi modelini 7 buçuk ayda tamamladım”

Daha çok yelkenli ve sivil gemiler üzerine çalışmalar yaptığını belirten Gündüz, “Bugüne kadar 480 tane model ürettim. Modelcilik Kulübü’nün 14-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği 7.Ölçekli Dünyalar Model Yarışmasında, yelkenli gemiler kategorisinde Türkiye birinciliği, motorlu gemiler kategorisinde Türkiye ikinciliği, 1/400’den büyük olan uçak gemilerinde Türkiye üçüncüsü oldum. Araç modellerinde ise mansiyon ödülüne layık görüldüm. Yaklaşık 1 metre uzunluğu ile birincilik elde ettiğim İngiliz Cutty Sark gemi modelini 7 buçuk ayda tamamladım. Modellerimde kağıttan metale, plastikten ahşaba kadar birçok malzeme kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

Daha büyük modellemeler yapacağını belirten Gündüz, “İleri günlerde 1 buçuk metre uzunluğunda Alman denizaltısı modeli için çalışmalara başlayacağım. Bu denizaltı gerçeğinin 48 kez küçültülmüş birebir aynısı olacak” diye konuştu.