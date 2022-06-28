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Mahsur kalan öğrencileri UMKE ekibi kurtardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kuran Kursu öğrencileri UMKE sayesinde evlerine dönebildi.

Haberde İnsan 28.06.2022, 14:30
Mahsur kalan öğrencileri UMKE ekibi kurtardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kuran Kursu öğrencileri UMKE sayesinde evlerine dönebildi.

İki gündür devam eden sağanak yağış sonrası dere yatağına dönen Saltukova ‘da Kerim Keçeci Kuran Kursu’nda mahsur kalan 26 öğrenci ve 4 hoca UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak evlerine teslim edildi.

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