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Mahsur kalan hasta için jandarma ekipleri seferber oldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, köprülerin yıkılması sonucu ulaşım sağlanamayan köyde rahatsızlanan 85 yaşındaki Ayşe Çelik için jandarma ekipleri seferber oldu.

Haberde İnsan 14.08.2021, 17:43
Mahsur kalan hasta için jandarma ekipleri seferber oldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, köprülerin yıkılması sonucu ulaşım sağlanamayan köyde rahatsızlanan 85 yaşındaki Ayşe Çelik için jandarma ekipleri seferber oldu.

Köprülerin yıkılması ve bölgede heyelan yaşanması sonucu ulaşım sağlanamayan ilçeye bağlı Satı köyü Satı Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Çelik, aniden rahatsızlandı.

Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, heyelan bölgesinin 2 kilometre uzaklığında ikamet eden 85 yaşındaki Ayşe Çelik’i evinden aldı. Çelik, sarp arazide 2 saat süren mücadelenin ardından bölgeye yakın araca taşınarak Türkeli Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Çelik’in yakınları, kahraman Mehmetçiğe hastaneye ulaştırılması için seferber olan teşekkür etti.
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