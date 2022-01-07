banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden

Mahrukatçılar siteye kavuştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşa hizmet sunarken, ortak akıl ve doğru planlama ile güzel işlerin ortaya çıktığını belirterek, bu düşünceyle Bursa’nın dönüşüm ve gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.

Haberde İnsan 07.01.2022, 14:45
Mahrukatçılar siteye kavuştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşa hizmet sunarken, ortak akıl ve doğru planlama ile güzel işlerin ortaya çıktığını belirterek, bu düşünceyle Bursa’nın dönüşüm ve gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.

Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Esnaf Buluşması’ programı çerçevesinde Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki yeni yerinde hizmet veren Bursa Mahrukatçılar Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Bursa Mahrukatçılar Derneği Başkanı İbrahim Kurt, modern bir sitenin inşa edilmesine verdiği destekten dolayı Başkan Dündar’a bir plaket takdim etti. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya, il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Dündar, mahrukatçı esnafıyla sohbet etti.

Geçmişi çok eskilere uzanan tarih şehri Bursa’nın, son yıllarda çok hızlı gelişen, değişen ve dönüşen bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Dündar, bu değişim ve gelişim doğrultusunda fiziki yapıların yanı sıra, vatandaşların yaşam ve alışkanlıklarının da değiştiğini belirtti. Dündar, “Bizler, göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren şehrimize değer katmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz bu alan, Mahrukatçılar Derneği Başkan ve yöneticileri, ilgili esnaf arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte, ortak akılla geliştirdiğimiz projelerin ne kadar güzel, ne kadar doğru projeler olduğunun en güzel örneği. Sizlerin taşınması ile birlikte ortaya çıkan alanda da çalışmalara başladık. İnşallah, o alana güzel bir Millet Bahçesi yaparak, en kısa zamanda şehrimize kazandıracağız” dedi.

Doğru şekilde planlanıp yapılan her çalışmanın bir güzellik olarak ortaya çıktığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yapılan her başarılı çalışma, o bölgenin gelişimini tetikliyor. Bazen yaşanan bir olay, bizlerin çalışmalarını yönlendirebiliyor. Kavaklı Mahallemizde yaşanan toprak kayması buna bir örnek olabilir. Üzücü olayın ardından bölgede başlattığımız kamulaştırma çalışmaları ile hasarlı binaları alarak, evliyalar şehri Bursa’nın manevî değerlerinden biri olan Üftade Hazretleri’nin türbesinin bulunduğu o bölgeyi yeniden düzenliyoruz. Binaları yıkarak o güzellikleri ortaya çıkartıyoruz. Bu güzellikleri sürdürmek için yaşadığımız mahallemize, şehrimize sahip çıkmamız lazım. Bizler, hizmetlerimizle bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya da yaptığı konuşmada parti olarak her zaman esnaf ve vatandaşın yanında yer aldıklarını ifade ederek, “Esnafımızla sürekli bir aradayız. Onlarla birlikte istişarelerde bulunuyoruz. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımız, esnafımızın derdi bizim derdimizdir. Esnafımızın sıkıntılarına çözümler üretebilmek adına düzenli olarak bu toplantıları düzenliyoruz” dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de, parti olarak esnafın taleplerini dinleyip sorunlarına çözüm üretmek için ‘Esnaf Buluşması’ toplantıları düzenlediklerini ifade ederek, “Amacımız, daha güzel bir Osmangazi, daha güzel bir Bursa’yı inşa etmek. Bunu da inşallah el birliği ile sağlayacağız. Sizlerin sorunlarını dinlemek, ihtiyaç ve taleplerinizi dinlemek, sizlerle istişarede bulunmak için bir araya geliyoruz. Derdiniz, tasanız neyse onları öğrenmek, çözüm için neler yaparız onları konuşmak için sizlerle birlikteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son derece modern ve donanımlı olarak inşa edilen Mahrukatçılar Sitesi’nin yapımına verdiği destekler için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür eden Bursa Mahrukatçılar Derneği Başkanı İbrahim Kurt, “Bu sitemizin bizlere kazandırılmasında Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibinin çok büyük emeği var. Sağ olsun bizleri her zaman destekledi, her zaman yanımızda oldu. Bu güzel yere taşındık ve geçtiğimiz günlerde de ruhsatlarımızı aldık. Mahrukatçı esnafı adına, başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı da, böyle güzel bir tesisi Bursa’ya kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bursa Mahrukatçılar Derneği Başkanı İbrahim Kurt, ziyaretin sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a bir teşekkür plaketi verdi.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8