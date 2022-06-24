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Mahmut Ustaosmanoğlu’nun defnedileceği alanda son hazırlıklar yapılıyor

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun naaşı, bugün Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ustaosmanoğlu’nun defnedileceği alanda ise son hazırlıklar yapılıyor.

Haberde İnsan 24.06.2022, 11:27 24.06.2022, 11:34
Mahmut Ustaosmanoğlu’nun defnedileceği alanda son hazırlıklar yapılıyor

Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlı İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayata gözlerini kapadı. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun naaşı, bugün cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı cenaze töreninin gerçekleştirileceği alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Ustaosmanoğlu’nun sevenlerinden bir kısım da Edirnekapı Mezarlığı’na geldi. Ustaosmanoğlu’nun defnedileceği alanda ise son hazırlıklar yapılıyor.

Cenaze için yapılan hazırlıklarda yer alan Yasin Ramazan Gülmüş, "Benim babam gassal, mezarlığa başladığından beridir sürekli onunla beraber mezarlığa gider gelirdim. Beraber cenaze yıkadığımız da oldu, sayısız cenaze törenine katıldım. Efendi hazretlerinin mezarını düzenlemek, etrafında çalışmak nasip oldu. Bu aşırı derecede güzel bir duygu. Burada çalışan abilerden Allah razı olsun ki bizim de yardım etmemize izin verdi. 20 yaşındayım, 20 senelik hayatım boyunca yaşadığım en güzel duygu buydu benim için. Efendi hazretlerine Allah’tan rahmet diliyorum, cemaatimize de başsağlığı diliyorum" dedi.

#Mahmut Ustaosmanoğlu
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