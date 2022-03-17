Mahmut Kemal Aydın, Kütahya’da İhlas Vakfı gönüllüleriyle bir araya geldi

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Kütahya’da vakfın gönüllüleriyle bir araya geldi.

Aydın, İhlas Vakfı’nın 1975 yılında "İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır" Hadis-i Şerifi’ni kendisine rehber edinerek insanlara hizmet etmek isteyen, inanmış on kişi tarafından kurulduğunu kaydetti. Halihazırda yurt içinde ve yurt dışında binlerce öğrencinin İhlas Vakfı’nın yurtlarında barındığını belirten Aydın, "Milletini, bayrağını, tarihini seven, milli ve manevi değerlerine sahip, kendi kültürünü benimsemiş, hoşgörü sahibi, başarılı gençlerimiz, bu ülkeyi elbette gelişmiş ülke yapacaktır. Teknoloji ve iletişimin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde, yeni teknolojiler geliştirecek, ülkemizi dünya arenasında bilim, tıp, astronomi, sanayi, kültür ve sanatta söz sahibi yapacak gençlerimize, imkânlarımızı seferber ederek, ülkemize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Vakfın yurt dışındaki faaliyetleriyle ilgili bilgiler de veren Aydın, Kütahyalı gönüllülere destekleri sebebiyle teşekkür etti.