Mahkumların imal ettiği duraklar yerleştiriliyor

Ordu’da yükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında mahkumlar tarafından imal edilen toplu taşıma duraklarının yerleştirilmesine başlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Yükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma’ protokolü kapsamında imal edilen bin 500 adet durak il genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yükümlüler tarafından yapılan duraklardan 57’sinin Altınordu, Korgan, Ünye ve Fatsa ilçelerinde alt yapısı oluşturulan noktalara montajı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri diğer ilçelerde de belirlenen noktaların alt yapısını oluşturduktan sonra durak montaj işlerine devam edecek.

Yükümlülerce yapılan durakların montajının yapılmaya başlandığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, yükümlülerimize istihdam oluşturmak ve onları sosyal hayata kazandırmak için Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını hatırlattı. Bu protokole göre yükümlülere yeni meslek edinmeleri amacıyla Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü ile işbirliği sağladıklarını belirten Alp, “İş birliği protokolü çerçevesinde ilk etapta bin 500 adet durak siparişi vermiştik. Şu an için 57 adet durağımızı teslim aldık ve belirlenen ilçelere montajını ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde ihtiyaç duyulan noktalara durak çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.