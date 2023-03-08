Mahire teyze: "Devlet yok diyeni Allah kör eder"

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek koordinesindeki ekipler, konteyner kentlerde ikamet eden depremzedeleri ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlar için depremin ilk gününden bu güne kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halktan büyük takdir görüyor. Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, farklı alanlarda depremzedeler hizmet sunarken, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek koordinesindeki ekipler, konteyner kente ikamet eden aileler ile birebir ilgilenerek sorun ve taleplerini dinliyorlar. Ziyaret çalışmaları esnasında Mahire Kaya isimli depremzede kadın, Van Valisi Dr.Ozan Balcı ve aralarında geçen diyaloğu anlattı. Vali Balcı’ya sobası olduğunu fakat yakıt ihtiyacının olduğunu söyleyen Kaya, "Konuyu vali beye söylemem ile birlikte yanındakilere talimat verip hemen yakıt geldi. Yardım gelmiyor, devlet yok diyenleri Allah kör eder. Bak işte ekiplerin biri gidiyor, biri geliyor Allah Cumhurbaşkanımızı, devletimizi başımızdan eksik etmesin. İslam’ı biliyor, dinini biliyor. Devletimize bir kez daha dua ediyoruz ilk günden beri buradalar Allah razı olsun" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, "Her gün gün boyu konteyner kentleri geziyoruz vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımız devletimizin sunduğu imkanlardan çok memnun,. Gün boyu Cumhurbaşkanımıza dualar ediliyor. Bizler yaptığımız yardımların yanı sıra depremden etkilenen çocuklarımız başta olmak üzere psikososyal destek de veriyoruz. Ayrıca yaşlı bakım evlerinizi ziyaret edip oradaki yaşlılarımızı ve hastalarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Van Valimiz ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Dr.Ozan Balcı öncülüğünde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi.