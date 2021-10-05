Mahallelere nefes aldıran yıkım

Osmangazi Belediyesi, görüntü kirliliğine sebep olan ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Harabe hâlindeki metruk binaların yıkımı devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Küplüpınar Mahallesi Fadıl Bey Sokak üzerinde yer alan metruk bina yıkıldı. Çökme tehlikesi bulunmasından dolayı vatandaşları tedirgin eden metruk binanın yıkılması mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi.