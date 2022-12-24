Mahalle sakinleri tedirgin

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Sarıyar mahallesinde heyelan sonrası oluşan obruklar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

İki yıl önce İhlas Haber Ajansının gündeme getirdiği Şenkaya Sarıyar Mahallesindeki heyelan sonucu oluşan delikler Göle depreminden sonra daha da büyüdü.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinin Sarıyar Mahallesi’nde ikamet eden Yeşilyurt ailelerine ait ev ve ahırlarda heyelan nedeniyle obruklar oluştu

Şenkaya ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Sarıyar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Yasin Yeşilyurt, "Mahalle sakinleri olarak, ev ve ahırların etrafındaki oluşan yarıklara kuzular ve çocuklar düşmesin diye kendi imkanlarımız ile kapatıyoruz” dedi.

Yeşilyurt, “27 Eylül’de Göle depreminin ardından evlerimizin etrafındaki delikler daha da derinleşti ve çoğaldı. Depremden sonra evlerin etrafından sular çıkmaya başladı, köy muhtarımıza söyledim muhtar gerekli yerlere dilekçe verdi dedi ama henüz kimse gelip ilgilenmedi” diye konuştu.