Mahalle muhtarından İBB’ye tepki: “Onlarca hayvanın açıkta kalmış cesetleri buradaydı”

Tuzla’da İBB’ye ait hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin İBB’li yetkililerden iddiaların asılsız olduğuna yönelik açıklama gelirken, mahalle muhtarı ise duruma tepki göstererek mahallede yoğun kokudan dolayı vatandaşların şikayetçi olduğunu belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tuzla’da Tepeören’de bulunan Hayvan Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında hayvan cesetlerinin üst üste atılarak üzerinin açık bırakılması sonrası İBB yetkilileri tarafından iddiaların asılsız olduğu belirtilmiş ve çevre sakinleri tarafından belirtilen yoğun koku iddiasına ise ‘çevrede herhangi bir yerleşim alanı olmadığı’ sözleriyle karşılık verilmişti. İBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar sonrası Tepeören Mahalle Muhtarı açıklamalara adeta isyan etti. Konuya ilişkin konuşan mahalle muhtarı Hasan Arslan, çevredeki restoran ve mahalle sakinlerinin kendisine gelerek olaya ilişkin defalarca şikayetçi olduklarını belirtirken, hayvan bakım evinin sokaktaki hayvanlara sahip çıkmadığını da sözlerine ekledi.

“Hem vatandaşlar hem de işletmecilerden şikayet geldi”

İBB yetkilileri tarafından olayın asılsız olduğu iddiaları sonrası konuşan Tepeören Mahalle Muhtarı Hasan Arslan, “Bu konuyla ilgili oldukça fazla rahatsız durumdayız. Farklı ilçelerden getirilen bu hayvanlar buralara yanmış vaziyette adeta bir atıkmış gibi bırakılmış. Burada 100’den fazla hayvan cesedi vardı. Daha sonra gömüldü. Mahalle sakinleri başta olmak üzere çevrede bulunan restoranlardan da şikayet geldi. Kokular artınca bu durum ortaya çıktı. Burada resmen açıkta kalmış bir ceset yığını vardı. Diğer bir konuda burada barınak var ama barınağın içerisi boş. Bu çevrede tüm hayvanlar sokaklarda yatıyor. Barınaklarda 4-5 hayvan varsa geriye kalanlar hep dışarıda” diye konuştu.