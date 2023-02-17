Mahalle meydanında odun kırma seferberliği

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dur durak bilmeden imece usulü çalışan vatandaşlar, deprem bölgesindeki afetzedelerin üşümemesi için odun kesiyor, parçalıyor ve çuvallara doldurarak bölgeye gönderiyorlar.

Ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye adeta tek yürek oldu. 10 şehri etkileyen deprem sonrasına bölgeye yardım seferberliği başlatıldı. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar da depremzedelere odun yardımında bulunabilmek için dur durak bilmeden çalışıyor. Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı öncülüğünde mahalle meydanında imece usulü çalışan vatandaşlar, parçaladıkları odunları çuvallara doldurarak afet bölgelerine gönderiyor. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da kendi mahallesindeki çalışmalara sık sık destek veriyor.

“7’den 70’e herkes gece-gündüz demeden çalışıyor”

Akyazı’nın her köşesinde birlik ve beraberlik örneklerinin sergilendiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin insanları ile gurur duyuyorum. Deprem sonrasındaki yardım çalışmalarında hemşerilerimizin ne kadar yüce gönüllü olduğuna bir kez daha şahit oldum. Orta Mahalle’de başlatılan ve çevre mahallelerden vatandaşlarımızın da destek verdiği odun yardımı çalışmaları bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Günlerdir 7’den 70’e hemşerilerimiz gece-gündüz demeden burada deprem bölgesine gönderilmek üzere yakacak hazırlıyorlar. Biz de Akyazı Belediyesi olarak bu çalışmalara gerek araç gerekse personel desteği veriyoruz. Başta Orta Mahalle Muhtarımız Murat Çakmakçı olmak üzere bu çalışmalara destek veren tüm muhtarlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

“Sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız inşallah”

Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat tarihinden itibaren yardım çalışmalarına başladıklarını belirten Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı da, “Mahalle sakinlerimiz ve civar mahallelerden bize destek veren vatandaşlarımızla birlikte Kaymakamlığımız, Akyazı Belediyemiz ve AFAD’ın koordinesinde deprem bölgesine 30 tır odun yardımı gönderdik. Gece saat 03.00’a kadar yükleme yaptığımız oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız inşallah. Tekiz, biriz, hep birlikte Türkiye’yiz” diye konuştu.

“İnsan üstü bir gayretle çalışılıyor”

Turan Fazlıoğlu isimli vatandaş da, “Milletçe bir imtihana girdik. Belki yüreklerimiz yandı, ama bir yandan da bu milletin böyle acı günlerde nasıl tek yürek olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz, bu manada da gurur duyduk. Depremin ilk gününden itibaren burada hummalı bir çalışma var. Çoluğu, çocuğu, yaşlısı genci yani 7’den 70’e herkes insan üstü bir gayretle çalışıyor. Belki bu soğukta kendi evleri için böyle çalışmazlar. Ama depremden etkilenen ve hiç tanımadıkları kardeşleri söz konusu olunca hummalı bir şekilde gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar, herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.