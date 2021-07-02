Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı

Sivas’ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 28. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 28. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.

İlk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli’ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı, dua etti. Etkinliğe Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.

Anma programında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 28 yıl önce yaşanan acının herkesin ortak acısı olduğunu belirtip, “Selçuklu Devleti’nin Darü’l A’la’sı, Osmanlı İmparatorluğu’nun eyalet merkezi, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Anadolu’nun birlik ve dirlik yurdu olan Sivas’ımızda bundan 28 yıl önce müessif bir olay oldu. Bu topraklara, karanlık eller tarihimizin her döneminde kavgayı, kini, zulmü ekmeye çalıştı. Bu tür olayları kaşıyan şer güçler hep oldu ve olmaya da devam edeceklerdir. O dönemki şartlara baktığımızda ülkemizi, birlik beraberliğimizi bölmek isteyenler, derin provokasyonlar planlayarak Türkiye’nin farklı yerlerinde gerçekleştirdiler. 28 yıl boyunca da bu acı bizi ayrıştırmadı, bütünleştirdi ve beraberliğimizi pekiştirmiş oldu. Bu acı tüm ülkemizin ve tüm insanlığın acısıdır. Bu topraklarda Pir Sultanlar, Aşık Veyseller yetişti. Onlardan sevgi hoşgörü dışında hiçbir kelime duymadık. Biz onların sevgi ve hoşgörüsü ile yoğrulduk. Bu olayın hiç şüphesiz en büyük mağduru hayatını kaybeden insanlar ve olayların aileleri. Ama en az onlar kadar mağdur olan bir kesim var ki o da Sivas şehri ve Sivas halkı. Sivas şehrinin, Sivas halkının bu olayla uzaktan yakından alakası yok. Bu acı hem bizim, hem Sivas’ımızın, hem insanlığın ortak acısı. Bugün her yıl olduğu gibi acımızı paylaşarak, acı üzerine de birlik ve beraberliğinizi pekiştirerek, bir daha böyle müessif olaylar olmamasını sağlamaya çalışıyoruz ve olmayacağına inanıyoruz. Biz barışı, kardeşliği ve huzuru ekmek ve bunu tesis etmekle mükellefiz. 28 yıldır olduğu gibi bu yılda acımızı paylaşacağız, bu acı tüm Sivas’ın, bu dert tüm Türkiye’nin derdi, bu acı tüm insanlığın acısı çerçevesinde değerlendirip, birlik beraberliğimizi daha da artırarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel ise konuşmasında, “Bugün burada andığımız canların 28 yıl önce, Çorum’da, Erzincan’da, Başbağlar’daki olaylar hep aynıdır. Umut ediyoruz ki ülkemizin birliği bütünlüğü bozulmasın. Burada hayatlarını kaybeden canları rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.