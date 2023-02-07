Madenciler tahkimatı bu kez hayat kurtarmak için kurdu

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri, görev aldıkları deprem bölgelerinde enkazda kalan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor. Hatay Kırıkhan’da enkazdan gelen ses üzerine kurtarma çalışması başlatan ekipler, tahkimatlarla ilerleyerek ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer’i depremin 31’inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki ayrı depremin ardından maden işçileri deprem bölgelerine yardıma koştu. Bin 252 maden işçisi, Hatay, Adıyaman, Antakya başta olmak üzere birçok deprem bölgesinde adeta zamanla yarışarak canlar kurtarıyor. Yeraltında kurdukları tahkimat yöntemiyle enkaz altında ilerleyen madencilerin çalışma azmi vatandaşlarca takdir görüyor. Maden işçileri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde enkazda kalan küçük bir kızı açtıkları delikten kurtardı. O anlarda vatandaşlar sevinçle maden işçilerini alkışladı. Enkaz önünde bekleyen baba ise sevinçle küçük kızına sarıldı.

TTK Armutçuk Müessesesi tahlisiye ekibi de Kırıkhan’da enkazdan gelen ses üzerine kurtarma çalışması başlattı. Tahkimatlarla ilerleyen madenciler, ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer’i depremin 31’inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Maden işçilerinin deprem bölgelerindeki yoğun mesaisi devam ediyor.