Madenciler Günü’nde hayatını kaybeden mühendise son görev

Zonguldak’ta Dünya Madenciler Günü’nde 68 yaşında hayatını kaybeden maden mühendisi Levent Usman; göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Daire Başkanlığı’ndan emekli 68 yaşındaki maden mühendisi Levent Usman, 4 Aralık Dünya Madenciler gününde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Usman için Maden Mühendisleri Odasında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Maden Mühendisleri Başkanı Çağlar Öztürk, maden mühendisleri, sevenleri ve ailesi katıldı.

Cenaze töreninde konuşma yapan Çağlar Öztürk, “Bugün burada çok önemli bir değeri son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Biliyorsunuz Levent Usman burada 3 dönem yöneticilik yaptı. Ama ancak her zaman o yöneticiydi. Biz çok önemli bir değeri kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Ruhu şad olsun” dedi.

Okunan duaların ardından Levent Usman, göz yaşları arasında öğlen namazını müteakiben defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.