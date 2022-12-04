Madenciler Günü Amasra’da buruk kutlandı

4 Aralık Dünya Madenciler Günü, 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği Bartın’ın Amasra ilçesinde buruk kutlandı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, “Biz şehitlerimizin geride bırakmış oldukları evlatlarımızın devamlı yanlarında olacağız. Bu işin sorumlularını bulana kadar onların yanlarındayız” dedi.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla GMİS Amasra Şubesi tarafından madenci heykeline çelenk sunuldu. Madenciler Günü, 14 Ekim tarihinde TTK Amasra Müessesinde 42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası nedeniyle buruk kutlandı. GMİS Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar yaptığı açıklamada, “4 Aralık Dünya Madenciler Günümüz tüm madenci ailelerine, tüm madenci camiasına hayırlı uğurlu olsun. Bugünümüzü çok neşeli, daha güzel kutlamak isterdik ama canımız yandı. 42 tane kardeşimizi kaybetmenin acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Bedelini, cezasını, bu konuda ihmali olanlar cezalarını çekene kadar da yaşamaya devam edeceğiz. İstanbul’da 4 tane yoğun bakımda kardeşimiz var, onlara buradan acil şifalar diliyoruz. Rabbim onları tez zamanda inşallah aramıza kavuşturacak. Fakat burada geride kalan 540 tane madenci kardeşimiz var kurumlarına sahip çıkmak isteyen, Amasra Müessesine sahip çıkmak isteyen. 42 kardeşimizin geride bırakmış oldukları hatıralara sahip çıkmak isteyen 540 tane daha madenci kardeşimiz var. Biz sendika olarak onların hatıralarını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi daha fazlasını koymak üzere yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

42 madencinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili sorumluların bulunması hususunda gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Çınar, “Buradan şehit ailelerine de seslenmek istiyorum. Biz şehitlerimizin geride bırakmış oldukları evlatlarımızın devamlı yanlarında olacağız. Bu işin sorumlularını bulana kadar onların yanlarındayız. En ufak şüpheleri, kuşkuları olmasın. Bu zamana kadar biraz sessiz kalmamızın en büyük nedenlerinden biri adaletimizin, savcılarımızın işlerini daha şeffaf yapmaları içindi. En ufak kuşku veya daha farklı düşünceler içinde bu zamana kadar olmadık, olmayacağız da. Savcımız, hakimimiz, emniyetimiz bu işin sorumlularını bulacak, biz de onların yanlarında olacağız. Burada madenci kardeşlerimiz var. Hepsi ifadelerini verecek, ne biliyorlarsa net tavırlarla bu işin ifadelerini verecekler. Bu işin peşinde olacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu günümüzün tekrar hayırlara vesile olmasını, böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını diliyorum. Rabbim şehit ailelerimiz başta olmak üzere herkesin yardımcısı olsun. Geride bırakmış olduğu madenci ailelerinin yardımcısı olsun. Rabbim bir daha bizlere böyle acılar göstermesin” şeklinde konuştu.