Madenciler enkaz altındaki çocuğu kurtardı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle çöken bir binada kurtarma çalışması yapan madenciler, bir küçük çocuğu sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edilerek, ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yapıldı. Bölgeye Zonguldak’tan takviye giden madencilerden oluşan ekipler de çalışmalara destek verdi. Madencilerin çöken bir apartmanın enkazında yaptığı çalışmada küçük Ömer’e ulaşıldı. Ömer enkazdan sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.