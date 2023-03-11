Madenciler depremin 36’ıncı saatinde kurtardıkları aileyi ziyaret etti

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Tahlisiye ekibi, Hatay’ın Kırıkhan İlçesinde depremin 36’ıncı saatinde kurtardıkları anne Tuğçe Gövtaş, çocukları Ece Gövtaş ve Eylül Gövtaş’ı Ankara’da evlerinde ziyaret ederek, erzak ve hediyeler getirdi.

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Tahlisiye ekibi, Hatay’ın Kırıkhan İlçesinde depremin 36’ıncı saatinde kurtardıkları anne Tuğçe Gövtaş, çocukları Ece Gövtaş ve Eylül Gövtaş’ı ziyaret etme kararı aldı. Kozlu Tahlisiye ekibi, Zonguldak’tan sabah saatlerinde yola çıkarak depremzede aileyi ziyaret etmek için Ankara’ya gitti.

Gövtaş ailesi kapılarını madencilere açtı. Madenciler memleketlerinden getirdikleri erzaklar ve hediyeleri Gövtaş ailesine teslim etti. Zonguldaklı madencileri karşılarında gören baba Veli Gövtaş, anne Tuğçe Gövtaş, çocukları Eve Gövtaş ve Eylül Gövtaş büyük mutluluk yaşadı. Zonguldaklı madenciler çocuklarla oyunlar oynayarak aileyle sohbet etti. Gövtaş ailesi hayatlarını kurtaran madenciler teşekkür ederek, evlerinde ağırladı.

Madenciler Gövtaş ailesi ile sohbet ettikleri esnada, depremde kurtardıkları, çocuklar Ece Gövtaş ve Eylül Gövtaş, deprem anını anlatmaya başladı. Çocukların deprem anını anlattıkları anlarda ise duygu dolu anlar yaşandı.