Madenci heykelinin boyanması eleştirilerine cevap

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 31 yıl önce yapılan madenci heykelinin mavi ve sarı renklerine boyanması tepkilere neden oldu. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yılmaz, çizmelerinin yeniden siyaha boyandığı heykelle ilgili olarak "Kozlu’daki vatandaşlarımızdan hiçbir olumsuz tepki almadık, üstelik çok olumlu tepkiler aldık. Biz madenciye değer verdiğimiz için bu çalışmayı yaptık. Yapılan eleştirileri haksız buluyorum" dedi.

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan madenci heykeli, Kozlu ilçesinin girişine yerleştirildi. Geçen 27 Ekim günü bronz heykel, Kozlu Belediyesi ekipleri tarafından yağlı boya ile madenci renkleri olan mavi ve sarı renge boyandı. Madencinin bareti ve çizmeleri sarı, elbisesi ise mavi renge boyandıktan sonra heykeltıraş Metin Yurdanur, "Bugün aldığım bilgiye göre Kozlu’da yer alan Madenci Anıtı boyanarak tahrip edilmiştir. Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır" dedi.

Sarı çizmeler yeniden siyaha boyandı

Yaşananların ardından belediye ekipleri madencinin çizmelerini sarı renkten siyah renge boyadı. Kozlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Yılmaz ise gazetecilere yaptığı açıklamada yapılan eleştirileri haksız bulduğunu söyleyerek madenciye değer verdikleri için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Yılmaz, "Kozlu’daki vatandaşlarımızdan hiçbir olumsuz tepki almadık, üstelik çok olumlu tepkiler aldık. Madencimizi kıyafeti yıllardır ve bugünde madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir art niyetimiz yoktur. Madenciye saygısızlık, itibarsızlık yapıldı diye haberleri kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz, art niyetli yapılan haberler. Biz Kozlu’da 263 madencinin şehit olduğu madenci şehitleri anıtını Kozlu meydanında özel bir anıtla ihya ettik. Yine şehrimizin girişinde bu topraklarda 5 bine yakın maden işçimizin şehit olduğunu gösteren bir anıt yaptık. Çeşitli yerlerde meydan düzenlemeleri yaptık. Amasra’da ölen 41 madencimizin acısını yaşıyoruz. Biz madencimize değer verdiğimiz için bu çalışmayı yaptık. Yapılan eleştirileri haksız buluyorum" diye konuştu.