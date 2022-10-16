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Maden şehidi Berkay Kesim köyünde toprağa verildi
Bartın’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Haberde İnsan 16.10.2022, 13:59
Bartın’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim için köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve maden işçisinin sevenleri katıldı.
Epçiler köyü cami önünde helallik alınmasının ardından Berkay Kesim’in cenazesi yürüyerek köy mezarlığındaki alana getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından maden işçisinin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere köy mezarlığına getirildi.