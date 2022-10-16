Maden şehidi Berkay Kesim köyünde toprağa verildi

Bartın’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim, Epçiler köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim için köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve maden işçisinin sevenleri katıldı. Epçiler köyü camisi önünde helallik alınmasının ardından Berkay Kesim’in cenazesi köy mezarlığındaki alana getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından maden işçisinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.