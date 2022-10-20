Maden işçileri şehit arkadaşları için dua etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen grizu faciasında şehit olan 41 madenci için Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Kur’an-ı Kerim okutarak dua etti.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında çalışan madenciler, 20 Ekim 2022 tarihinde 08:00-16:00 vardiyası öncesi Amasra Müessesinde meydana gelen grizu faciasında 41 maden işçinin şehit olması nedeniyle Kuran-ı Kerim okutarak dua etti. Törene, gece vardiyasından çıkan ve sabah vardiyasında ocağa inecek olan madenciler ile TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, İşletme Müdürü Müjdat Birol, Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, şube yöneticileri ve kurum yöneticileri katıldı. Demir, acılarının tarifsiz olduğunu ifade ederek, “Geçen hafta 41 arkadaşımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Lütfen iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm uyarı ve önlemlere riayet edelim. Başımız sağ olsun” dedi.