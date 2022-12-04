Maceracılar sezonu Rus off-roadçılarla açtı

Erzurum’da Macera Offroad ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, dağlara karın düşmesiyle off-road sezonunu Rus konuklarıyla birlikte açtı.

Erzurum’da yaz kış doğa sporları ve off-road yapan Macera Offroad Kulübü üyeleri, kentteki diğer spor kulüpleriyle beraber 2022-2023 off-road sezonunu açtı. Rusya’dan gelen misafirler de Erzurum’un yüksek kesimlerinde off-road tutkusu yaşadı. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, ”Kış sezonu boyunca yurt dışından ve yurt içinden gelen yerli, yabancı misafirlere kar safarisi yaptırdıktan sonra Erzurum’un tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirip, Erzurum hakkında detaylı bilgi veriyoruz. Bir gelen tekrar gelmek istiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Erzurum’a daha çok yerli ve yabancı turist getirmek için kulüp olarak çok çalışıyoruz” dedi.

Rus misafirleriyle off-road yaptıktan sonra halaylar çeken kulüp üyeleri, günü misafirlerine Erzurum’un tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirerek noktaladı.