Macaristan Parlamentosu "Büyük Kurultay" öncesi özünde Türklük olan milletleri ağırladı

Büyük Kurultay öncesi Macaristan Ulusal Meclisi’nde konuşan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı Türklerin yaşadığı coğrafyadaki insanların refahını arttırmak, entegrasyonunu sağlamak ve bölgedeki huzuru, barışı süresiz bir şekilde sağlamak için var. Bunun dışında Türk Devletleri Teşkilatı’nın hiçbir ülkeye, hiçbir bir bölgeye bir tehdit oluşturmadığını bütün dünyanın bilmesi gerekir" dedi.

İki yıllık pandemi sürecinin ardından bir kez daha Macaristan’da düzenlenen ve kökeninde Türklük olan milletleri yakınlaştırmayı amaçlayan "Büyük Türk - Hun Kurultayı" öncesi Türk kökenli milletler, Macaristan Ulusal Meclisi’nde bir araya geldi.

Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak’ın selamlama konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde meclis kürsüsüne çıkan Binali Yıldırım Türk kökenli milletlerin temsilcilerine seslendi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, göreve geldikleri 2021 yılından itibaren Türklerin tarihinin başından bu güne kadar incelenmesi, bilim adamları tarafından gözden geçirilmesi adına önemli bir karar verdiklerini söyledi.

Oğuzlar, Kıpçaklar ve diğer boylar olarak her ne kadar ayrı olsalar da hepsinin kökeninin aynı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Hun İmparatorluğu’nun Orta Asya bozkırlarından Avrupa’nın ortalarına kadar uzanan büyük bir başarı hikayesini bilmeyenimiz yoktur. Karpat havzası aslında 500 asırdan fazla Atilla ve onun torunlarının tarih boyunca başarıdan başarıya İspanya’ya kadar hüküm sürdükleri bir coğrafyadır." dedi.

Her şeyden önce geleceği inşa etmek için, geleceği yaşamak için geçmişi muhakkak çok ama çok iyi bilmek ve gelecek kuşaklara da aktarmanın lazım olduğunu belirten Yıldırım, "Bildiğiniz gibi geçen yıl İstanbul’da 11 Kasım’da tarihi bir zirve gerçekleştirdik. ’Türk Konseyi’ diye adlandırılan 2009’dan beri çalışmalarını bu adla sürdüren teşkilat Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeniden yapılandırıldı ve 2040 vizyonu kabul edildi. 2040 vizyonunun şimdi beş yıllık icra planını uygulamaya koyuyoruz. Bu yıl yine Kasım ayında Özbekistan’da gerçekleştirilecek zirvede dönem başkanlığı Özbekistan’a geçecek ve böylece beş yıllık uygulama planını hayata geçireceğiz. İstanbul zirvesinde kabul edilen 121 maddelik hedefler baktığımız zaman burada her alanın kapsandığını görüyoruz. Ekonomiden, kültüre, gençlikten tarihe ve Türk dünyasının ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda yapılacak işler somut bir şekilde tanımlanmakta ve Türk dünyasının entegrasyonu için ne gerekiyorsa bunların yapılması önerilmektedir" dedi.

"TDT huzur ve barış sağlamak için var"

Bazılarının Türk Devletleri Teşkilatı hakkında kafalarında soru işareti bulunduğunu anlatan Yıldırım, şu şekilde konuştu:

"Efendim Türk Devletleri Teşkilatı ne yapmaya çalışıyor? Türk Devletleri Teşkilatı’nın yapmak istediği gizli saklı bir iş yoktur. Türk Devletleri Teşkilatı Türklerin yaşadığı coğrafyadaki insanların refahını arttırmak, entegrasyonunu sağlamak ve bölgedeki huzuru, barışı süresiz bir şekilde sağlamak için var. Bunun dışında Türk Devletleri Teşkilatının hiçbir ülkeye hiçbir bir bölgeye bir tehdit oluşturmadığını bütün dünyanın bilmesi gerekir."

Programda konuşan 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın Büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş ise, Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Aldıkları bu görevi en güzel şekilde yerine getirmenin derdi içinde olduklarını vurgulayan Aktaş, "Tabii ki bu kurultayda yer almak da bizim için gerçekten çok kıymetliydi, önemliydi. Onun için buradayız. Bu zengin kurultayın bir parçası olmaktan son derece mutlu olduğumuzu ama özelde de tüm dostlarımızı Bursa’da, Bursa’daki etkinliklerde ağırlamak istediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Türk Dünyası Göçebe Oyunları Bursa’mızda ve bir açık hava müzesi olan İznik’imizde yapılacak. Bu vesileyle ben Türk dünyasının tüm paydaşlarını orada görmekten, orada misafir etmekten son derece mutlu olacağımı ifade ediyorum" dedi.

Programda Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak, bazı Türk dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de konuşma yaptı.

Etkinliğe İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın da katıldı.

Macar Parlamentosundaki programın ardından Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karaniş, Binali Yıldırım ile 2022 Kültür Başkenti Bursa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve yanındaki heyeti Büyükelçilik lojmanında ağırladı. Büyükelçi tarafından verilen yemeğin ardından elçiliğin bahçe kısmında Bursa’nın halk oyunları ile Bursa’ya ait eserler sergilendi.