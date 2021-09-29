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Maç sevgisi onlarca insanın hayatını riske attırdı

Sakarya’nın Akyazı ve Adapazarı ilçeleri arasında sefer yapan halk otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla maç izledi. Hem kendi hayatını hem de yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücü, bir yolcu tarafından görüntülendi.

Haberde İnsan 29.09.2021, 12:37
Maç sevgisi onlarca insanın hayatını riske attırdı

Sakarya’nın Akyazı ve Adapazarı ilçeleri arasında sefer yapan halk otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla maç izledi. Hem kendi hayatını hem de yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücü, bir yolcu tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ve Adapazarı ilçeleri arasında sefer yapan halk otobüsünün şoförü, bir yandan araç kullanırken bir yandan da otobüsün gösterge bölümüne koyduğu cep telefonuyla maç izledi. Hem kendi hayatını hem de yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücünün rahat tavırları büyük tepki topladı. Sürücünün seyir halindeyken maç izlediği anlar ise bir yolcu tarafından görüntülendi.

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