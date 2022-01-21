M. Kemalpaşa’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamidiye Mahallesi, Yalıntaş Caddesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak ile civarında 24.01.2022-24.02.2022 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.