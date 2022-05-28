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LÖSEV ’İyilik Tırı’ Niğde’de

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından oluşturulan ’İyilik Tırı’, kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için Niğde’ye geldi.

Haberde İnsan 28.05.2022, 12:27
LÖSEV ’İyilik Tırı’ Niğde’de

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından oluşturulan ’İyilik Tırı’, kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için Niğde’ye geldi.

LÖSEV İyilik Tırı, bağışlanan kuru gıda, giysi, kırtasiye, oyuncak gibi ayni yardımları Niğde Ömer Halisdemir Meydanında kanserli çocuk ve yetişkin hastalara iletti. İyilik Tırı aracılığıyla, oyuncak ve bisikletlere kavuşan çocukların yüzlerindeki gülümseme hiç eksik olmadı.

Niğde’de bir özel okulun 3. sınıf öğrencileri ise bu yıl dönem başında bir sınıf arkadaşlarının lösemi olduğunu öğrendi. Öğrenciler dönem boyunca çeşitli etkinlik ve yardım toplayarak LÖSEV’e bağışta bulundu.

Sosyal Hizmet Yönetmeni Sema Kaya, "Kayseri’den Niğde’ye geldik. Bugün yardımlarımızı iletmeye geldik. Kuru gıda, et, yiyecek, hizyen e oyuncaklarımızı dağıtıyoruz. Tırımız Anadolu’yu geziyor. İlleri gezerek ailelerimize dokunuyoruz" dedi.

İyilik tırı, Niğde’deki etkinliğinden sonra Nevşehir’e gidecek.

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