Lösemiyi yendi hayalindeki mesleği kazandı

Tokat’ta lösemiyi yenen Berk Yılmaz, tedavi sürecinde karar verdiği sağlıkçı olma hayalini gerçekleştirdi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Elvan ve Selma Yılmaz çiftinin iki çocuğundan Berk Yılmaz’a (22), 13 yaşında lösemi tanısı konuldu. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 yıl süren tedavi süresince Yılmaz’a annesi destek oldu. Yataklı servisteki tedavisinin ardından Yılmaz, doktorların gözetiminde 4 yıl süren yaşam savaşını kazandı. Bu süreçte sağlık çalışanlarının ilgisinden etkilenen Yılmaz, sağlıkçı olmaya karar verdi. Liseyi birincilikle bitirdikten sonra üniversite sınavına giren Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandı. Diş Hekimliği Fakültesinde 2. sınıfta eğitim ve öğretimine devam eden Yılmaz’ın hedefi iyi bir hekim olabilmek.

Doktorlardan etkilendi, sağlık çalışanı olmaya karar verdi

Lösemiyi başta annesi olmak üzere sağlık çalışanlarının desteği ve morali ile yendiğini belirten Yılmaz, “Benim için zorlu bir süreçti. Çünkü çok uzun ve yorucu bir tedavi süreci geçirdim. Bu tedavide başarılı olmanın en önemli etkeni moral ve motivasyondu. Bu morali bana doktorlar, hemşireler, arkadaşlarım ve ailem kazandırdı. Tedavim bittikten sonra liseye başladım. Liseyi birincilikle bitirdim ve doktorlarımı örnek alarak ben de bir sağlık çalışanı olmak istedim. Diş hekimliğini kazandım. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde ikinci sınıfta okuyorum” dedi.

Yılmaz, tedavi süreci devam eden lösemi hastalarına tavsiyelerde bulunarak, “Olabildiğince morallerini yüksek tutsunlar. Bu hastalığı yenmenin en önemli anahtarının moral olduğunu düşünüyorum. Ben başardım, siz de başarabilirsiniz. Eğitimim çok güzel devam ediyor. Beş yıllık süreci bitirip başarılı bir diş hekimi olmayı diliyorum” diye konuştu.