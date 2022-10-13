Lösemili çocuklar için 7 bin kilometre pedal çevirdi

Kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çekmek için 10 Ağustos’ta bisikletiyle Adana’dan yola çıkan 44 yaşındaki Kemal Yücel, 7 bin kilometre pedal çevirerek 43 şehir dolaştı. Turunu 9 yıl önce ölen oğlunun doğum günü olan 12 Ekim’de tamamlayan Yücel, "20 bine yakın kök hücre donörü kazanımı elde ettik" dedi.

9 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku’yu beyin tümöründen kaybeden 44 yaşındaki Kemal Yücel, kök hücre nakli ve organ bağışının önemini anlatmak için bisikletiyle 10 Ağustos’ta çıktığı yolcuğunu oğlunun doğum günü olan 12 Ekim’de Adana’da tamamladı. "Her pedal bir umut olsun" diyerek çıktığı yolculuğu tamamladığını belirten Yücel, “Şehir şehir gezip kök hücre ve organ bağışını anlatmak amacıyla 43 şehir gezdim. Yaklaşık 7 bin kilometre pedal çevirdim. Gittiğim şehirlerde temas ettiğim, gördüğüm her insana kök hücre ve organ bağışının önemini anlattım. Yine bisiklet grupları ve STK’lar ile bir araya gelerek onlarla da kök hücre bağışı organizasyonları gerçekleştirdik. Yapılan sunumların ardından Kızılay kan alma birimine geçilerek burada kök hücre örnekleri verildi ve kan bağışları yapıldı” dedi.

Rota olarak Doğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerine gittiğini ifade eden Yücel, ”Yaklaşık 30 bine yakın insan ile görüştüm. Bunlar içerisinde 20 bine yakın kök hücre donörü kazanımı elde ettik. Yapılan analizlerde umut ediyorum ki eşleşmeler uyumlu donörler çıkacak ve kök hücre nakliyle lösemi hastası çocuklarımız hayata tutunacak” dedi.

“Yola çıkarken hasta çocuklarla vedalaştım”

Amacının lösemi hastası çocukların, nakil bekleyen çocukların hayata tutunması olduğu söyleyen Yücel, şöyle devam etti:

”Ben yola çıkarken hasta çocuklarla vedalaştım. Onlar çaresizce hastanede kök hücreyi beklerken biri şu ifadeyi kullanmıştı, ’Belki bana kök hücre bulamayacaksın Kemal amca ama benim gibi hasta arkadaşlarımın hayatını kurtaracaksın.’ Bunu söyleyen çocuğumuz maalesef ben turdayken hayatını kaybetti. Tura çıkmadan önce vedalaştığım çocuklarımdan biri olan Efe, ’Ben öleceğimi biliyorum. En fazla üç ay yaşayacağım, kardeşimi göremeyeceğim için, doğum gününü kutlayamayacağım için, bisiklet süremeyeceğim için üzülüyorum. Şu zamanı biraz geri alsak da ben bugün ölsem Kemal amca, acılarım son bulsa’ dedi.”

9 yıl önce evlat acısı yaşadığını anlatan Kemal Yücel, "6 yaşındaki oğlumu kaybettim. Organları başka çocuklara hayat verdi. Doğum gününde Adana’da oldum. Oğlum yaşasaydı ona hediyeler verecektim. Maalesef hayatta değil, oğlumun mezarına gittiğimde ona hediyem şu oldu; başka çocukların yaşama umudu“ dedi.