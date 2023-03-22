Lokantada yemek yerken keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

Kayseri’de lokantada yemek yediği sırada halter hocası Esat Kaya tarafından keşfedilen akondroplazi hastası 19 yaşındaki Çağdaş Kaya, 8 aylık çalışmanın ardından katıldığı Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası’nda 115 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayseri’de yaşayan akondroplazi (FGFR3 genindeki bozukluklardan kaynaklanan kalıtsal bir cücelik tipi) rahatsızlığı bulunan bulunan Çağdaş Kaya, geçtiğimiz temmuz ayında lokantada yemek yerken halter hocası Esat Kaya ile tanıştı. Kaya’nın yönlendirmesi ile Taşkaya Spor Kulübü Antrenörü Gökhan Taşçı’nın yanına giden Kaya, halterle tanıştı. İlk başlarda ağır kiloları nasıl kaldıracağını düşünene ve umutsuzluğa kapılan Çağdaş Kaya, kısa süre içerisinde haltere adapte oldu. 8 aylık çalışmanın ardından geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası’na katılan Kaya, 54 kiloda katıldığı yarışmada 115 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

“İlk başlarda çok isteksizdim ve yapamayacağımı düşünüyordum”

Halterle tanışma hikayesini anlatan Kaya, “Haltere yönlendirmeyle başladım. Arkadaşımın lokantasında yemek yerken Esat hocam beni halterci olmam için yönlendirdi. İlk başlarda çok isteksizdim ve yapamayacağımı düşünüyordum. O kiloların nasıl kalkacağını düşünüyordum. Gökhan Taşçı hocamda o sırada engelli halterine başlayacaktı. O vesileyle tanıştık. Şuanda sporda 8’inci ayım. Burada bir aile gibi olduk ve hep destekçim oldular. Aydın Nazilli’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda ilk müsabakama katıldım. 54 kilo kategorisinde birinci hakkımda 95, ikinci hakkımda 110, üçüncü hakkımda ise 115 kilo kaldırarak şampiyon oldum. İlk başlarda kendime güvenmeme rağmen Gökhan hocam başaracağımı söyledi. Kendime inanmıyordum ve psikolojik olarak da istememezlik oldu. Nasıl olacak diye düşünürken Gökhan hocam, “sen bana güven ve çalışmana bak” dedi. Onun dediklerine uydum ve 8 ay beraber çalıştık. Buse hocamla beraber Aydın’a Türkiye şampiyonasına gittik ve oradan şampiyon olarak döndük. Önümdeki hedefim ağustosta yapılacak olan dünya şampiyonası ve olimpiyatlara katılmam. En baştaki hedefim ise milli takım ve dünya kupasında madalya alabilmek” ifadelerini kullandı.

“Büyük başarılara imza atmak istiyorum”

Büyük başarılara imza atmak istediğini söyleyen Kaya, “Bu alandaki öncülerim başta Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Gökhan Taşçı hocam. Onların izinden bu sporu devam ettireceğim. Biz Kayseri’de Taşkaya Spor Kulübünde 2 akondroplazi olarak devam ediyoruz. Kayseri’de akondroplazilerden takım kurmak istiyoruz. Herkesi de buraya bekliyoruz, kapımız her zaman açık. Büyük başarılara imza atmak isteriz. Engel her zaman bir ayrıcalıktır ama kimse bunun farkına varmıyor. Buradan “yapamayacağım” diyenlere de şunu diyorum. Ben de “yapamayacağım” dedim ama şuanda Türkiye şampiyonuyum ve ilk madalyamı aldım. Bu çok gurur verici bir şey” şeklinde konuştu.

Çağdaş’ın hocası halter antrenörü Buse Yılmaz da, “Çağdaş 8 aydır halter sporu ile ilgileniyor. Biz de kendisini destekliyoruz. Akondroplazi olarak 2 tane sporcumuz var. Kayseri’de de akondroplazi olanları salonumuza bekliyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait olan Ferdi Sporlar Merkezi’nde çalışıyoruz. Çağdaş bu 8 aylık sürecinde 115 kilo kaldırarak ilk madalyasını aldı ve Türkiye şampiyonu oldu” dedi.