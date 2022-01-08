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Lokantacılar Odası kongresinde pastalı kutlama

Esnaf odalarında seçim heyecanı devam ederken Manisa’da Lokantacılar Odasının Kongresinde sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan kongrede bakanlık temsilcilerinden alınan izinle, kongre tarihiyle doğum günü aynı tarihe denk gelen oda üyesi Alime Top’un doğum günü şarkılar ve kesilen pasta eşliğinde kutlandı. Oldukça şaşıran Alime Top emeği geçenlere teşekkür etti.

Haberde İnsan 08.01.2022, 16:22
Lokantacılar Odası kongresinde pastalı kutlama

Esnaf odalarında seçim heyecanı devam ederken Manisa’da Lokantacılar Odasının Kongresinde sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan kongrede bakanlık temsilcilerinden alınan izinle, kongre tarihiyle doğum günü aynı tarihe denk gelen oda üyesi Alime Top’un doğum günü şarkılar ve kesilen pasta eşliğinde kutlandı. Oldukça şaşıran Alime Top emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odasının olağan genel kurulu tek listeyle gerçekleştirildi. Manisa Lokantacılar Odasının 16 yıldır başkanlığını yapan Mehmet Akgül 4 yıllığına yeniden oda başkanı olarak seçildi.

MESOB Konferans Salonda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrenin Divan Başkanlığına Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Başkan Vekilliğine Hüseyin Özdemir, Katip Üyeliğine Pınar Akdağ Korkmaz, Abdurrahman Kömür, Caziye Korkut seçildi.

Pandemide hayatını kaybedenler için Fatiha okundu

Odanın faaliyet ve denetim kurulu raporlarının oy birliğiyle onaylanmasının ardından dilek ve temenniler kısmında bir konuşma gerçekleştiren Başkan Akgül, “Bir kongre, düğün yapar gibi. Bir kongre gelin alır gibi. Allah bana iki evlat nasip etti. Hem oğlumu hem kızımı evlendirdim. Oğlan evlendirmek aile için farklı evine birini alıyorsun. Ama kız evlendirmek ciğerinden bir parçanın sökülüp gitmesi gibi. Siz bana oğlan evlendirir gibi kongre yaptırıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. 16 yıllık hizmetim sürecinde bizlere destek olan çok kurum var. 4 yıldan beri kimler geldi kimler gitti. Pandemi süreci yaşadık. Dostlarımızı, büyüklerimizi kaybettik” diyerek tüm ölmüşler için Fatiha okunmasını istedi.

Doğum günü sürprizi

Tüm bunlar yaşanırken hayatın da devam ettiğini kaydeden Başkan Akgül, son 4 aydır her gün doğum günü olan oda üyelerini tek tek arayarak doğum günlerini kutladığını söyledi. Başkan Akgül, 1 Ocak tarihinde 87 oda üyesini arayarak doğum günlerini kutladığını söyledi. Kongrenin bayram havasında geçtiğini belirten Akgül, kongre tarihinde doğum günü olan tek üyesi Alime Top’u kürsüye davet ederek sürpriz bir şekilde doğum gününü kutladı. Yetkililerden izin alınarak ve bir kongrede ilk kez yapılan kutlamada, doğum günü şarkısı eşliğinde gelen pastayla şaşkınlığını gizleyemeyen Alime Top Başkan Akgül ve emeği geçenlere teşekkür etti. Odanın 3 yıldır üyesi olan Alime Top, 51’inci yaş gününü pasta keserek kutlarken, MESOB Başkanı Hasan Geriter de Alime Top’a hediye takdiminde bulundu. Pandemi koşulları sebebiyle artık eskisi gibi kimseyle kucaklaşamadıklarından dem vuran Başkan Akgül tüm oda üyeleri adına Dede Lokantası sahibi Mustafa Dede’nin elini öperek vefa örneği gösterdi. 16 yıldır odanın başkanlığını yapan Mehmet Akgül tek listeyle gidilen seçimde 4 yıl için yeniden oda başkanı seçildi.

Başkan Mehmet Akgül’ün listesinde Sabahattin Pamukçu, Şafak Yıldırım, Yıldıray Yıldırım, Necati Pınar, Hamza Köksal Başusta, Ümit Atlı yer alırken, Denetim Kurulunda ise şu isimler yer aldı:

Serkan Başlevent, Özkan Hopbaoğlu, Murat Taşkıran.

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