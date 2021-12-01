Lodosta çatıdan düşen işçi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şiddetli fırtınada hasar gören fabrika çatısını tamir ettiği sırada düşerek hayatını kaybeden işçi, memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

Şiddetli lodosta çatıyla birlikte metrelerce yükseklikten aşağıya düşen 41 yaşındaki fabrika işçisi Yurdal Gökçe’nin cenazesi, bugün Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi’ne getirildi. Fabrika işçisi Gökçe’nin cenazesi Paşalı Mahallesi’nde yoğun kar yağışı altında Nusret Gökçe tarafından yaptırılan külliyede öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Meclisi üyesi Mehmet Adak, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve meclis üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yurdal Gökçe’nin ağabeyi Cemal Gökçe, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.